В восьми префектурах Японии уже занято более 50% предназначенных для больных COVID-19 больничных мест
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Токио, 5 января (Jiji Press). Уровень занятости больничных мест для пациентов с болезнью COVID-19, вызванной новым коронавирусом, превысил 50% в восьми из 47 префектур Японии к 30 января, как сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Цифра определяется по занятости мест, предназначенных для пика инфекции. Цифра в 50% или выше является показателем 4-го уровня, наихудшего по четырехуровневой шкале для измерения степени распространения коронавируса. Уровень 4 указывает на стремительное распространение инфекции, и в регионах с этим уровнем могут объявить чрезвычайное положение.
Восемь префектур – это Токио, Гумма, Сайтама, Айти, Сига, Осака, Хёго и Хиросима.
В Хёго наблюдался самый высокий показатель, 67,3%, что на 5,4 процентных пункта выше, чем неделей ранее, за этой префектурой следует Осака (64,4%, рост на 0,6 пункта), Айти (63,5%) и Токио (61,4%). Этот показатель составил 55,2% в Гумме, 55,9% в Сайтаме, 51,4% в Сиге и 55,2% в Хиросиме.
В 22 префектурах этот показатель превысил 20%, что свидетельствует о том, что они находятся на стадии 3 с быстрым ростом инфекций. Занятость больничных мест для инфицированных составила 40,4% в префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио, и 28,4% в префектуре Канагава, южнее Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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