В Токио более 6000 пациентов не могут найти больницы для лечения COVID-19
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Токио, 13 января (Jiji Press). Число людей в Токио, которые не смогли найти больницы или другие учреждения для лечения после положительного результата теста на новый коронавирус, на 9 января составило более 6000 человек, сообщила группа экспертов министерства здравоохранения.
По данным комиссии, эта цифра за неделю почти удвоилась. Эксперты отметили, что всё больше районов, где наблюдается рост инфекций и местные власти делают всё возможное, чтобы доставить пациентов с коронавирусом в больницы или другие учреждения. Комиссия также указала на рост сложности сбалансировать лечение пациентов с коронавирусом и пациентов с другими заболеваниями или травмами.
Ежедневное число новых случаев выявления коронавируса в Японии быстро растёт с конца прошлого года, в основном из-за всплеска инфекции в Токио, и, вероятно, рекордные показатели будут расти. Отмечено, что с начала этого года число новых случаев заболевания также увеличилось в центральном регионе Тюкё, в западном регионе Кансай и юго-западном регионе Кюсю.
8 января японское правительство объявило чрезвычайное положение в Токио и соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, где быстро распространяется вирус.
Коронавирус распространился в Токио и других мегаполисах в конце прошлого года в основном через корпоративные и другие вечеринки и собрания в конце года с участием молодёжи, заявила комиссия, выразив обеспокоенность по поводу возможного дальнейшего роста инфекций среди пожилых людей. По словам экспертов, одним из возможных факторов общенационального всплеска инфекций после начала года были поездки в родные города и общение с родственниками в конце года и в период новогодних праздников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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