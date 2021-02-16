Автомобильная промышленность и восстановление регионов, пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года
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Сэндай, префектура Мияги, 15 февраля (Jiji Press). Автомобильная промышленность возглавляет движение по расширению бизнеса в регионе Тохоку на северо-востоке Японии, чтобы поддержать возрождение после землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Для ускорения посткризисного восстановления региона необходимо стимулировать производство и другие виды деловой активности. По мнению представителей компаний и правительства, ключевую роль играет обеспечение человеческих ресурсов и создание новых производств.
В трёх сильно пострадавших префектурах региона Тохоку – Мияги, Иватэ и Фукусима – в 2018 году отгрузили произведенных на заводах товаров на 12,6 трлн йен, что на 20 процентов больше, чем в 2010 году.
Транспортное машиностроение, в основном автомобилестроительная промышленность, продемонстрировало колоссальный рост на 80%.
Toyota Motor Corp. рассматривает Тохоку как свой третий производственный центр в Японии после своей родины Тюбу в центральной Японии и юго-западного региона Кюсю.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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