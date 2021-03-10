10 лет спустя: затраты на вывод из эксплуатации АЭС Фукусима превысили 1,4 трлн. йен
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Токио, 9 марта (Jiji Press) - Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. потратила 1443,8 млрд йен, или около 13 млрд долларов, по состоянию на декабрь 2020 года на работы по выводу из эксплуатации разрушенной в результате природного катаклизма АЭС Фукусима-1, принадлежащей компании.
Общие затраты на работы по выводу из эксплуатации атомной электростанции оцениваются в 8 трлн йен, но могут вырасти в зависимости от итоговой стоимости удаления расплавленных фрагментов ядерного топлива.
В течение прошлого года около 4000 рабочих принимали ежедневное участие в выводе АЭС из эксплуатации.
Благодаря усилиям по дезактивации, уже вскоре после аварии, произошедшей 11 марта 2011 года, среднемесячный уровень радиационного облучения рабочих снизился с 21,55 миллизиверта до 0,3 миллизиверта.
Предполагается, что 15 марта 2011 года реакторы №1, №2 и №3, получившие значительные повреждения, излучали 800 триллионов беккерелей радиоактивных веществ в час.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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