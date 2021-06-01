Иностранным высокопоставленным лицам могут запретить встречаться со спортсменами в период Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Японское правительство планирует запретить иностранным высокопоставленным лицам встречаться со спортсменами своих стран во время их посещения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Протокол карантина для высокопоставленных лиц был представлен на заседании правящей Либерально-демократической партии 19 мая.

Протокол, основанный на предположении, что пандемия нового коронавируса ко времени Игр не закончится, не позволит высокопоставленным лицам взаимодействовать со спортсменами из их стран происхождения в рамках мер создания «пузыря контактов», чтобы заблокировать общение с посторонними.

При этом текущее требование к высокопоставленным лицам самоизолироваться в течение 14 дней после въезда в Японию, вероятно, будет ослаблено, если будут приняты тщательные профилактические меры.

Обычные иностранные посетители не будут допущены в качестве зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры, но Япония планирует принять в ходе мероприятий руководителей правительства, министров и других официальных лиц в ограниченном количестве.

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