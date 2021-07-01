Губернаторы Японии в 2020 году в среднем заработали по 18,6 млн йен

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Губернаторы префектур Японии в 2020 году заработали в среднем 18,6 миллиона йен, согласно подсчетам Jiji Press, основанным на опубликованных в этот день данных местных органов власти.

Средний показатель доходов для 44 из 47 губернаторов страны снизился на 1,15 миллиона йен по сравнению со средними доходами 39 губернаторов в 2019 году, это первое падение доходов за семь лет. Многие губернаторы сократили зарплаты, чтобы освободить средства на меры против нового коронавируса и заручиться пониманием и сотрудничеством местных жителей в мерах противодействия вирусу, многие из которых столкнулись с ограничениями на свою деятельность.

Отчёты, раскрывающие эту информацию, касались доходов губернаторов префектур и мэров крупных городов, определённых постановлениями правительства, которые занимали свои должности в течение прошлого года. Доходы включали, среди прочего, доход от недвижимости и дивидендов, а также заработную плату на должности губернатора или мэра.

Губернаторы префектуры Тояма в центральной Японии и юго-западной префектуры Кагосима не вошли в отчёты, поскольку вступили в должность в 2020 году.

Доходы Огавы Хироси, бывшего губернатора префектуры Фукуока на юго-западе Японии, не подлежали раскрытию, поскольку он ушёл в отставку до периода, в течение которого составление отчётов о доходах было обязательным. Огава, занимавший пост губернатора Фукуоки с 2011 года, ушёл в отставку в начале этого года, чтобы пройти курс лечения.

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