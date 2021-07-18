[Фотоновости] Олимпийские команды прибывают в Японию

Токио 2020

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[Олимпийские игры] Спортсмены из Франции, Бразилии и других стран собираются возле проводника с флажком (справа), 18 июля, аэропорт Нарита [Jiji Press]

[Олимпийские игры] Спортсмены из Франции, Бразилии и других стран собираются возле проводника с флажком (справа), 18 июля, аэропорт Нарита [Jiji Press]

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

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