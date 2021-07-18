[Фотоновости] Момота Кэнто и другие спортсмены на пресс-конференции

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[Олимпийский бадминтон] Бадминтонист Момота Кэнто (второй справа) и другие спортсмены на пресс-конференции в Олимпийской деревне, 18 июля, гостиница в Токио [Jiji Press]

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