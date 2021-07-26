Бейсболиста из Доминиканской Республики отстранили от соревнований из-за употребления марихуаны
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24 июля Олимпийский комитет Доминиканской Республики объявил, что инфилдер Диего Горис будет удалён из национальной сборной по бейсболу на Олимпийских играх в Токио. Во время допинг-теста в финальном отборочном цикле Олимпийских игр в Токио, проходившем в Мексике в июне, были обнаружены следы каннабиса, и его отстранили на три месяца. Пока не решено, кто заменит его в команде.
28 июля Доминиканская Республика сыграет свой первый матч против Японии на бейсбольном стадионе Адзума префектуры Фукусима.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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