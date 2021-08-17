Афганские спортсмены решили отказаться от участия в Паралимпиаде
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Сборная Афганистана решила не участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета 16 августа. Политическая ситуация ухудшается, аэропорт закрыт, а транспорта нет.
Пресс-секретарь прокомментировал: «Я надеюсь, что команда и заинтересованные стороны будут в безопасности в этой сложной ситуации».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]