В Японии планируют продлить чрезвычайное положение в 19 префектурах, включая Токио, до конца сентября

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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Правительство Японии планирует продлить объявленное сейчас до 12 сентября чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио и 18 других префектурах до конца этого месяца, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

В настоящее время чрезвычайное положение действует в 21 из 47 префектур Японии. Оно будет снято в префектурах Мияги и Окаяма, где будут применяться менее строгие пред-чрезвычайные меры.

Правительство выяснило, что медицинские системы в 19 префектурах всё ещё перегружены. Окончательное решение будет принято 9 сентября после получения мнений экспертов.

Правительство вводит новые руководящие принципы, в которых при рассмотрении вопроса об отмене чрезвычайного положения больше внимания уделяется доступности медицинской помощи.

Группа экспертов, консультирующих правительство по мерам реагирования на пандемию, заявила, что следует принимать во внимание тенденцию к снижению числа пациентов с тяжёлой и средней степенью заболевания COVID-19.

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