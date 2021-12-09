Японские компании-спонсоры пока не комментируют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США

Новости

Токио, 8 декабря (Jiji Press). Японские компании-спонсоры зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пока воздерживаются от комментариев по поводу недавнего объявления США о дипломатическом бойкоте Игр.

Они внимательно следят за развитием событий, поскольку Токио ещё не принял решения о своих действиях в отношении Игр в Пекине после объявления Вашингтоном дипломатического бойкота.

Этот шаг Вашингтона направлен на демонстрацию своей критики предполагаемого геноцида Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других нарушений прав человека. Правительство Китая категорически отвергает подобные обвинения.

Многие японские компании, в том числе члены Японской бизнес-федерации, крупнейшего бизнес-лобби страны Кэйданрен, придают большое значение управлению бизнесом, основанному на уважении прав человека, но председатель федерации Токура Масакадзу сказал: «Кэйданрен не может комментировать (дипломатический бойкот)».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме