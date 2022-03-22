В Токио началось цветение сакуры

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Токио, 20 марта (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что в Токио начали цвести сакуры. Цветение началось на четыре дня раньше среднего показателя.

Агентство сделало это заявление после того, как подтвердило цветение контрольного дерева сакуры сорта сомэй ёсино в токийском святилище Ясукуни.

В 2020 и 2021 годах деревья сакуры начали цвести в Токио 14 марта, что является самой ранней зарегистрированной датой с 1953 года.

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