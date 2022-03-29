Япония заблокирует лазейки для обхода санкций против России через криптовалюту

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Токио, 28 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония должна заблокировать лазейки в криптоактивах, которые могут использоваться для обхода санкций против России, которая вторглась в Украину.

«Чтобы закрыть (России) финансовую лазейку, мы будем готовиться к пересмотру валютного законодательства во время текущей очередной парламентской сессии для усиления эффективности мер по предотвращению уклонения России от санкций с использованием криптоактивов», – заявил Кисида на встрече с ревизионной комиссией Палаты советников в парламенте.

Правительство планирует потребовать от поставщиков услуг по обмену криптоактивами подтверждать, что лица или группы, которым передаются криптоактивы, не подпадают под санкции против России.

«Мы будем продолжать санкции, сотрудничая с международным сообществом, чтобы заставить Россию прекратить войну и принять конструктивные меры», – сказал Кисида.

Относительно призывов к исключению России из состава Группы 20 крупных и развивающихся экономик, включая Японию, он сказал: «Мы должны провести обсуждения с другими членами Группы 20, такими как Индонезия, которая в настоящее время председательствует (в Группе 20). Мы будем действовать надлежащим образом, наблюдая за последующим развитием событий».

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