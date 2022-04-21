Наследный принц и наследная принцесса Японии прибыли в святилище Исэ-дзингу

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Исэ, преф. Миэ, 20 апреля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в Исэ-дзингу, главное синтоистское святилище в префектуре Миэ в центральной Японии.

Визит наследных принца и принцессы проводится для того, чтобы сообщить божествам о завершении в ноябре 2020 года церемонии Риккоси-но рэй, в ходе которой принц Акисино был назван наследным принцем, первым в порядке наследования после его старшего брата, императора Нарухито, который стал императором в мае 2019 года.

Поездка, первоначально запланированная на весну 2020 года, была отложена из-за распространения нового коронавируса. Поездку в регионы пара совершает впервые с января 2020 года, времени до распространения коронавируса.

Наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико выехали из своей резиденции в токийском районе Минато на машине ранее 20 апреля. Проведя в пути около восьми с половиной часов, включая перерывы, они прибыли во внутреннюю часть храма Найку около 17:00. Около 100 сотрудников храма поклонами поприветствовали пару, которая поклонилась в ответ из своей машины.

Затем наследный принц и наследная принцесса направились в Андзайсё, гостиницу для членов императорской семьи, где их встретила Курода Саяко, сестра императора и наследного принца, которая служит священницей Исэ-дзингу.

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