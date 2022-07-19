Число новых случаев заражения в Японии за последнюю неделю удвоилось

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Токио, 18 июля (Jiji Press). На прошлой неделе в Японии было выявлено 624 946 случаев заражения коронавирусом, что в 2,04 раза больше, чем на предыдущей неделе.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране, включая пассажиров круизных судов и членов экипажа, к 10:00 18 июля составило 10 335 263 человека.

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Японии за день 16 июля превысило 110 000, установив новый рекорд. Считается, что сейчас идёт седьмая волна инфекции в условиях распространения высококонтагиозного варианта омикрон BA.5.

По префектурам наибольшее количество еженедельных случаев заражения было зарегистрировано в Токио – 107 050, за ним следуют Осака – 65,77, Канагава – 44 956, Айти – 39 963 и Фукуока – 36 346.

Совокупное число умерших от коронавируса в Японии выросло на 170 по сравнению с неделей ранее до 31 615 человек.

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