Японский военный журналист вспоминает коллегу через десять лет после её смерти в Сирии

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Токио, 19 августа (Jiji Press). 20 августа исполняется десять лет со дня гибели японской журналистки Ямамото Мики в Сирии, и её коллега-репортёр Сато Кадзутака продолжает освещать конфликты по всему миру, основываясь на желании донести до мира абсурдность войны, которое разделяла и Ямамото.

Ямамото, когда она была убита 20 августа 2012 года во время репортажа о гражданской войне в Сирии, было 45 лет. Она и Сато находились в северном городе Алеппо в группе из четырёх человек, сопровождавших вооруженную антиправительственную организацию, когда над головой пролетали бомбардировщики.

Когда они опрашивали прохожих в рамках своей деятельности по освещению войны, они внезапно подверглись нападению со стороны нерегулярного правительственного подразделения. Сато удалось сбежать, но Ямамото не выжила.

Сато, которому сейчас 66 лет, является главой независимого информационного агентства Japan Press, в котором работала Ямамото. На столе убитой журналистки в офисе агентства в районе Сугинами в Токио остались кофейная чашка и письменные принадлежности, а также наклейка со словами: «Присутствие иностранных журналистов может помочь предотвратить наихудший сценарий. Сдерживание».

— Я не хочу это убирать, — с грустью сказал Сато, бывший партнёр Ямамото.

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