В Японии рассматривают вопрос о возобновлении работы посольства в Киеве

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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори 4 сентября завершил свой первый визит в Киев после того, как в марте функции посольства Японии были переведены во временное представительство во Львове на западе Украины, сообщает МИД Японии

Японское правительство получит от Мацуды отчёт о ситуации в украинской столице и рассмотрит вопрос, когда оно сможет вновь открыть там посольство.

Во время своего пребывания с 22 августа посол встретился с высокопоставленными представителями правительства Украины, в том числе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и провел переговоры о поддержке Японией Украины и санкциях против России.

Украинская сторона выразила надежду на возобновление работы посольства Японии, сообщает МИД.

Япония – единственный член «Большой семёрки», у которого не работает посольство в Киеве более чем через шесть месяцев после того, как Россия начала вторжение в Украину.

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