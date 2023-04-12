Европейский зонд будет исследовать спутники Юпитера при поддержке Японии

Новости

Токио, 11 апреля (Jiji Press). Европейский космический корабль при поддержке японских исследовательских институтов приступит к выполнению миссии по исследованию ледяных спутников Юпитера, под поверхностью которых, как считается, скрыты океаны.

Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) проекта Европейского космического агентства по поиску следов жизни на спутниках Юпитера будет запущен на борту ракеты Ariane 5 13 апреля по японскому времени с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана.

В то время как Европа руководила разработкой зонда Juice, японские исследовательские институты, в том числе Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), участвовали в разработке четырёх из десяти инструментов наблюдения, которые должны были быть установлены на зонде. Японские учреждения также примут участие в научных анализах.

Наблюдение будет проводиться на трёх из четырёх крупнейших спутников Юпитера – Европе, Ганимеде и Каллисто, покрытых льдом.

После выхода на орбиту вокруг Юпитера в июле 2031 года космический корабль Juice будет неоднократно выполнять пролётные наблюдения за тремя лунами, одновременно корректируя траекторию. Он будет выведен на орбиту вокруг Ганимеда в декабре 2034 года для проведения наблюдений за Луной в течение примерно девяти месяцев.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме