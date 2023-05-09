Количество пользователей экспрессов JR вернулось к 94% от допандемического уровня

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Количество пассажиров поездов синкансэн и других экспрессов Japan Railways Group в праздничный период Золотой недели в этом году вернулось к уровню 2018 года, составив 94% от уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, как показали данные 8 мая.

Общее количество пассажиров в период с 28 апреля по 7 мая составило около 11 001 000 человек на 46 участках железнодорожных линий, которыми управляют шесть компаний по обслуживанию пассажиров JR Group. Это количество выросло в 1,32 раза по сравнению с предыдущим годом.

Все шесть компаний увеличили свои показатели по сравнению с предыдущим годом, выйдя на седьмой по величине уровень с начала сбора данных в 1990 году.

Компания East Japan Railway Co. продемонстрировала самый большой годовой рост в 1,4 раза, перевезя около 3 785 000 пассажиров. Количество пассажиров Central Japan Railway Co. (JR Tokai) вернулось к уровню 2018 года.

По словам официальных лиц JR Group, люди, которые воздерживались от выхода на улицу, похоже, теперь чувствовали себя в большей безопасности, путешествуя поездом, поскольку с 8 мая правительство собралось снизить юридическую классификацию COVID-19.

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