Сильное землетрясение произошло в префектуре Тиба
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 мая (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло ранним утром в Тибе и прилегающих префектурах на востоке Японии.
Четыре человека получили лёгкие ранения в результате землетрясения, которое произошло около 4:16 утра по местному времени и достигло интенсивности 5 баллов, что является четвёртым начиная от максимального уровнем по японской шкале сейсмической интенсивности.
Среди пострадавших была женщина в возрасте 70 лет, которая упала в своей спальне в городе Кимицу, где интенсивность землетрясения составила менее 5 баллов.
Землетрясение произошло в южной части Тибы на глубине 40 километров, сообщает Японское метеорологическое агентство. Оно не вызвало цунами.
Выступая на пресс-конференции, Камая Норико, директор отдела наблюдения за землетрясениями и цунами, призвала людей сохранять бдительность в отношении возможных землетрясений интенсивностью до 5 баллов в течение следующей недели или около того.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь