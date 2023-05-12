Сильное землетрясение произошло в префектуре Тиба

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло ранним утром в Тибе и прилегающих префектурах на востоке Японии.

Четыре человека получили лёгкие ранения в результате землетрясения, которое произошло около 4:16 утра по местному времени и достигло интенсивности 5 баллов, что является четвёртым начиная от максимального уровнем по японской шкале сейсмической интенсивности.

Среди пострадавших была женщина в возрасте 70 лет, которая упала в своей спальне в городе Кимицу, где интенсивность землетрясения составила менее 5 баллов.

Землетрясение произошло в южной части Тибы на глубине 40 километров, сообщает Японское метеорологическое агентство. Оно не вызвало цунами.

Выступая на пресс-конференции, Камая Норико, директор отдела наблюдения за землетрясениями и цунами, призвала людей сохранять бдительность в отношении возможных землетрясений интенсивностью до 5 баллов в течение следующей недели или около того.

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