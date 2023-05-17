ИНТЕРВЬЮ: Посол ЕС в Японии обещает продолжать поддерживать Украину
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Токио, 16 мая (Jiji Press). Жан-Эрик Паке, посол Европейского Союза в Японии, подчеркнул решимость ЕС продолжать оказывать военную поддержку Украине до тех пор, пока эта страна, подвергшаяся вторжению России, не восстановит свой суверенитет.
«Европейский Союз поддерживает Украину, конечно, в военном отношении по всем параметрам», – сказал Паке в интервью Jiji Press накануне трёхдневного саммита «Большой семёрки» в городе Хиросима на западе Японии.
ЕС работает над тем, чтобы быстро предоставить Украине один миллион снарядов, сказал он, добавив, что страны-члены поставили Украине танки и истребители.
Также были предприняты «массовые усилия» для поддержки украинских беженцев, в то время как «очень важны» и санкции против России, сказал Паке.
Отвечая на вопрос, как «Большой семёрке» следует сотрудничать, чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия, Паке подчеркнул необходимость объединения международного сообщества и осуждения агрессии, чтобы эта страна осознала, что она находится в изоляции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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