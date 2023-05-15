Белый дом подтвердил, что Байден примет участие в саммите G-7 в Хиросиме

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Вашингтон, 12 мая (Jiji Press). Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге для прессы, что президент Джо Байден отправится в Хиросиму на четыре дня, начиная 18 мая, для участия в саммите Большой семёрки.

Подтверждение предстоящей поездки президента пришло в период, когда между демократами и республиканцами продолжаются переговоры о повышении лимита займа федерального правительства во избежание дефолта.

Байден указал, что в зависимости от исхода переговоров он может не присутствовать на саммите G-7 лично.

Жан-Пьер сообщила, что на саммите в Хиросиме президент и другие лидеры G-7 «обсудят ряд наиболее острых глобальных вопросов», включая поддержку Украины в условиях российской агрессии и продовольственный кризис.

На вопрос, извинится ли Байден за атомную бомбардировку Хиросимы США в 1945 году, Жан-Пьер ответил, что она «не собирается опережать то, как будет выглядеть следующая неделя».

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