Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в воды Японии

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Наха, префектура Окинава, 24 мая (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны вошли в воды Японии из двух точек вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

Эти вторжения стали 15-м и 16-м подобными случаями в этом году и первыми после аналогичного инцидента с 20 на 21 мая.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, два корабля вошли в воды Японии к северо-северо-западу от острова Сэнкаку Тайсё между 16:00 и 16:08.

Два других вошли в воды к юго-востоку от острова Куба, также входящего в эту цепь островов, между 16:18 и 16:24.

После предупреждений патрульных катеров Береговой охраны Японии два судна у острова Тайсё и два у острова Куба покинули японские воды примерно в 17:50-17:59 и 17:54-17:59 соответственно.

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