Наследный принц и наследная принцесса Японии участвуют в мероприятиях дружбы с Вьетнамом

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Ханой, 21 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико присутствовали на церемонии в Ханое, Вьетнам, посвящённой 50-летию дипломатических отношений двух стран.

Наследный принц Акисино заявил на церемонии, что дружба между Японией и Вьетнамом возникла благодаря неустанным усилиям народов обеих стран.

«Надеюсь, наш визит будет способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран», – сказал он.

Утром они посетили церемонию встречи, организованную вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суаном в президентском дворце, и вместе пообедали в государственном гостевом доме.

В ходе встречи наследный принц Акисино сказал Сюаню, что он «очень рад посетить Вьетнам по случаю 50-летия дипломатических отношений двух стран».

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