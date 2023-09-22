Япония и Южная Корея разделяют обеспокоенность по поводу северокорейских ракет

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Нью-Йорк, 21 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её южнокорейский коллега Пак Джин поделились обеспокоенностью по поводу запусков Северной Кореей баллистических ракет.

На встрече в Нью-Йорке Камикава сказала Паку, что Япония продолжит работать вместе с Южной Кореей в противодействии северокорейским угрозам.

Это была первая встреча Камикавы и Пака с тех пор, как японский министр вступила в должность на прошлой неделе. Пак поздравил Камикаву с тем, что она стала главным дипломатом Японии.

Два министра согласились, что Токио и Сеул продолжат тесно координировать свои действия в рамках предлагаемого саммита лидеров Японии, Китая и Южной Кореи, который, как ожидается, состоится в Южной Корее позднее в этом году.

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