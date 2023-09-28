Россия заявила, что обсудит с Японией ограничения на импорт рыбной продукции
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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Российские санитарные власти заявили, что обсудят с Японией вопрос об ограничении импорта японской рыбной продукции в ответ на выброс в море очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
Россия сдержанно относилась к сбросу очищенной воды, содержащей тритий. Но теперь она, очевидно, намерена действовать в ногу с Китаем, который ввёл полный запрет на японскую рыбную продукцию из-за этой проблемы.
Российские власти проводят регулярные переговоры с китайской стороной по обсуждению ограничений на импорт японской рыбной продукции. Китай, возможно, попросил Россию ввести запрет на импорт рыбы из Японии.
В заявлении, опубликованном 26 сентября, российские власти заявили, что рассматривают возможность присоединения к китайским ограничениям на японскую рыбную продукцию ввиду риска радиоактивного загрязнения рыбной продукции.
Окончательный вывод будет сделан после переговоров с Японией, говорится в заявлении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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