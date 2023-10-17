Россия объявила об ограничении импорта рыбной продукции из Японии
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Токио, 16 октября (Jiji Press). Российские карантинные власти объявили о временных ограничениях на импорт японской рыбной продукции, вступающих в силу с того же дня, в ответ на сброс в океан очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
В заявлении властей говорится, что Россия присоединится к этой мере Китая в качестве меры предосторожности. Китай ввёл полный запрет на импорт японской рыбной продукции после того, как в конце августа Япония начала сбрасывать тритийсодержащую воду.
В тот же день японское правительство выразило протест против действий России, утверждая, что они не основаны на научных соображениях, и настоятельно призывая к их отмене.
Для подачи протеста генеральный директор департамента по вопросам разоружения, нераспространения и науки МИД Китагава Кацуро вызвал в министерство временного поверенного в делах посольства России Геннадия Овечко.
В прошлом году Россия импортировала всего 190 тонн японской рыбной продукции, включая тунца, причем сами власти признали, что объём был незначительным.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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