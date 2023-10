Курение будет запрещено в поездах Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн

Новости

Нагоя, 17 октября (Jiji Press). Весной 2024 года в сверхскоростных поездах, курсирующих на линиях Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн в Японии, с весны 2024 года будут закрыты помещения для курения, сообщили их операторы.

Это решение было принято в свете растущего общественного осознания вопросов здоровья и снижения уровня курения, сообщили в компаниях Central Japan Railway Co., West Japan Railway Co. и Kyushu Railway Co.

Курительные помещения будут перепрофилированы для хранения запаса аварийной питьевой воды для пассажиров на случай, если поездам придется надолго остановиться между станциями.

Кроме того, JR West устранит все места для курения, не обнесённые стенами, на станциях линии Санъё синкансэн.

Курение в поездах синкансэн уже запретили два других оператора синкансэна, JR East и Hokkaido Railway Co.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме