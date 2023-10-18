Япония просит Иран призвать ХАМАС к урегулированию ситуации

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Токио, 17 октября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко призвала Иран сыграть свою роль в убеждении исламской группировки ХАМАС урегулировать ситуацию вокруг Палестины и Израиля.

С этой просьбой она обратилась в ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахианом, имея в виду, что Иран уже давно поддерживает ХАМАС, который фактически контролирует сектор Газа.

В ходе 20-минутных переговоров главы внешнеполитических ведомств Японии и Ирана согласились с важностью совместной работы над улучшением гуманитарного доступа в Газу и с необходимостью предоставления международным сообществом воды, продовольствия и другой гуманитарной помощи находящемуся там гражданскому населению.

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