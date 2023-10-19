Число посетителей Японии в сентябре достигло 96 процентов от уровня, существовавшего до пандемии

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Число иностранных посетителей Японии в сентябре достигло 96,1 процента от допандемического уровня, существовавшего четырьмя годами ранее, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

По данным государственного бюро туризма, в отчётном месяце страну посетили около 2 184 300 иностранцев, что в 10,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Снижение транспортных расходов в Японии, выраженных в иностранной валюте, из-за падения курся йены помогло числу посетителей приблизиться к показателю, наблюдавшемуся в сентябре 2019 года, когда новый коронавирус ещё не распространился в стране.

В августе уровень восстановления туризма составил 85,6%.

Кроме того, Японское агентство по туризму сообщило в предварительном отчёте в тот же день, что расходы иностранных туристов в Японии в июле-сентябре составили 1 390,4 миллиарда йен, что на 17,7 процента больше, чем за тот же квартал 2019 года, и впервые превысило ежеквартальный уровень, существовавший до пандемии.

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