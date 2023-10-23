В Сеуле прошёл культурный фестиваль Японии и Южной Кореи

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Сеул, 22 октября (Jiji Press). В Сеуле прошёл фестиваль культурного обмена между Японией и Южной Кореей, который привлёк большое количество посетителей в условиях улучшения отношений между двумя соседними странами Восточной Азии.

Это событие произошло в то время, когда поездки в Японию пользуются беспрецедентной популярностью среди южнокорейцев, в том числе в условиях падения курса японской йены.

По странам и регионам граждане Южной Кореи составляют наибольшее количество из иностранных гостей в Японии, и японцы возглавляют список иностранных гостей, посещающих Южную Корею, заявил в своем выступлении на мероприятии Хории Ивао, государственный министр иностранных дел Японии.

Хории также заявил, что хочет, чтобы южнокорейцы обращали внимание на достопримечательности регионов Японии и посещали такие места в регионах.

На площадке фестиваля были установлены стенды с местными японскими деликатесами и достопримечательностями. У стенда префектуры Мияги выстроилась длинная очередь, где посетители могли попробовать «Кэнконъити», бренд сакэ из этой северо-восточной префектуры Японии.

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