Япония, США и Южная Корея проводят первые совместные воздушные учения

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Сеул, 22 октября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея провели совместные воздушные учения над водами к югу от Корейского полуострова.

По данным южнокорейских военных, это были первые совместные воздушные учения трёх стран. Эти учения, очевидно, были призваны сдержать Северную Корею, которая продолжает разработку ядерного и ракетного оружия.

В учениях приняли участие стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, и истребители F-16 вооруженных сил США, а также истребители ВВС Южной Кореи и Воздушных сил самообороны Японии.

По данным южнокорейского агентства новостей Yonhap, B-52 сопровождали другие самолёты, участвовавшие в учениях, и они выполнили групповые полёты.

На встрече в августе лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество в области безопасности, включая регулярное проведение совместных учений.

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