Японским исследователям удалось вырастить мышиные эмбрионы в космосе
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Токио, 28 октября (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила, что на Международной космической станции удалось превратить оплодотворённую яйцеклетку мыши в бластоцисту, первую стадию дифференцировки клеток.
В группу входят исследователи из Университета Яманаси, Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и научно-исследовательского института Riken, поддерживаемого правительством. Результат был опубликован в американском научном журнале iScience.
Исследование проводится в условиях повышенного интереса к влиянию гравитации на воспроизводство по мере продвижения человечества в космос. Хотя были случаи вылупления карпозубых рыб и тритонов в условиях микрогравитации, исследований по размножению млекопитающих было мало из-за трудностей размножения.
Исследовательская группа, в которую входит Вакаяма Тэрухико, профессор Университета Яманаси, разработала устройство, позволяющее астронавтам легко манипулировать ранними эмбрионами мышей, и отправила на МКС 720 замороженных двухклеточных эмбрионов мышей.
Астронавт Хосидэ Акихико, находившийся в то время в долгосрочной миссии на МКС, разморозил и культивировал отправленные эмбрионы в течение четырех дней. Из них 360 были культивированы в устройстве японского экспериментального модуля «Кибо», которое генерирует гравитацию в 1G, что соответствует величине гравитации, ощущаемой на Земле, а остальные 360 были культивированы в условиях невесомости.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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