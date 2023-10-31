Руководителем японской антарктической экспедиции впервые станет женщина

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Токио, 30 октября (Jiji Press). Харада Наоми, профессор Института исследований атмосферы и океана Токийского университета, была назначена первой женщиной-руководителем японской исследовательской экспедиции в Антарктиде.

56-летняя Харада возглавит 66-ю японскую антарктическую исследовательскую экспедицию. Она была членом летнего отряда 33-й экспедиции и заместителем начальника 60-й экспедиции, став первой в стране женщиной-заместителем руководителя антарктической экспедиции.

Харада родилась в Обихиро на Хоккайдо, в самой северной части Японии, и в 1995 году поступила в Японское агентство по морским наукам и технологиям, а в прошлом году перешла в Токийский университет. Она анализирует морские отложения и планктон для исследования изменения климата.

«Как человек, которому предстоит принять окончательное решение, я хочу построить доверительные отношения с участниками экспедиции до нашего отъезда, чтобы они могли положиться на меня», – сказала Харада.

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