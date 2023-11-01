В Японии продолжает действовать распоряжение об уничтожении северокорейской ракеты

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press). Япония сохранит действие распоряжения уничтожить северокорейскую ракету, если пуск будет произведен в целях запуска того, что Пхеньян называет военным шпионским спутником, заявил министр обороны Кихара Минору.

Правительство сохранит размещение кораблей «Иджис» Морских сил самообороны в юго-западном районе Нансэй, над которым может пролетать северокорейская ракета, использующая технологию баллистических ракет, а также ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC3) системы противоракетной обороны Воздушных сил самообороны, предназначенные для ракет «земля-земля».

«Сохраняется вероятность того, что запуск будет осуществлён, и мы будем продолжать необходимую подготовку, сохраняя распоряжение об уничтожении», – заявил Кихара на пресс-конференции.

Северная Корея заявила, что запустит военный разведывательный спутник в октябре, но к полудню 31 октября такого запуска не произошло. Источник в японском правительстве сообщил, что Северная Корея, как полагают, пытается решить технические проблемы.

«Пока мы не можем предсказывать, мы не можем прекратить (развёртывание сил)», – заявил высокопоставленный представитель министерства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме