Иностранные послы посетили хранилище заражённого грунта на Фукусиме

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Окума, префектура Фукусима, 31 октября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии провело экскурсию для иностранных послов и других лиц с целью посещения временного хранилища почвы, собранной во время работ по обеззараживанию после ядерной аварии в Фукусиме в марте 2011 года.

В туре приняли участие сотрудники посольств и представители СМИ из 34 стран, в том числе послы Гватемалы, Уругвая, Эфиопии и Уганды.

Они осмотрели объект, расположенный в городах Окума и Футаба в префектуре Фукусима, мешки с землёй, собранной в ходе работ по обеззараживанию, возвышенности, сделанные из такой почвы, и выслушали объяснения.

«Я видел усилия по восстановлению Фукусимы, усилия по очистке воды, очистке почвы и возвращению жизни в Фукусиму», – заявил журналистам после визита посол Уганды в Японии Тофаче Каахва.

«Мы надеемся, что этот тур поможет другим странам лучше понять текущее состояние восстановления и заставит их почувствовать, что Фукусима является привлекательным местом для японских и иностранных компаний», – сказал представитель министерства промышленности.

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