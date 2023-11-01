Иностранные послы посетили хранилище заражённого грунта на Фукусиме
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Окума, префектура Фукусима, 31 октября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии провело экскурсию для иностранных послов и других лиц с целью посещения временного хранилища почвы, собранной во время работ по обеззараживанию после ядерной аварии в Фукусиме в марте 2011 года.
В туре приняли участие сотрудники посольств и представители СМИ из 34 стран, в том числе послы Гватемалы, Уругвая, Эфиопии и Уганды.
Они осмотрели объект, расположенный в городах Окума и Футаба в префектуре Фукусима, мешки с землёй, собранной в ходе работ по обеззараживанию, возвышенности, сделанные из такой почвы, и выслушали объяснения.
«Я видел усилия по восстановлению Фукусимы, усилия по очистке воды, очистке почвы и возвращению жизни в Фукусиму», – заявил журналистам после визита посол Уганды в Японии Тофаче Каахва.
«Мы надеемся, что этот тур поможет другим странам лучше понять текущее состояние восстановления и заставит их почувствовать, что Фукусима является привлекательным местом для японских и иностранных компаний», – сказал представитель министерства промышленности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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