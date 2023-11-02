Японская принцесса Како отправилась в Перу

Новости

Токио, 1 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Како вылетела из токийского международного аэропорта Ханэда на борту коммерческого самолёта утром 1 ноября для официального визита в Перу.

Како, вторая дочь наследного принца Акисино, младшего брата императора Нарухито, прибудет в столицу Перу Лиму вечером 1 ноября по местному времени.

Запланировано её участие в церемонии, посвященной 150-летию со дня установления дипломатических отношений между Японией и Перу, а также в мероприятии, организованном организацией потомков японцев в этой южноамериканской стране.

Во время своего пребывания принцесса Како посетит Мачу-Пикчу, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и нанесёт визит вежливости президенту Дине Болуарте. Принцесса собирается вернуться в Японию 10 ноября.

Эта поездка станет для неё вторым официальным визитом за границу. В 2019 году она совершила такой визит в Австрию и Венгрию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме