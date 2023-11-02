Осакская группа запускает краудфандинговую кампанию для испытаний медицинского самолета

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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Некоммерческая организация в префектуре Осака на западе Японии начала краудфандинговую кампанию для проведения годичных испытаний самолета, который может доставлять тяжело больных пациентов в специализированные больницы, пока врачи лечат их на борту.

В рамках кампании группа Japan Critical Care Jet Network намерена собрать 100 миллионов йен к 29 января следующего года.

В ходе запланированного испытания «самолёт-больница» будет базироваться в международном аэропорту Осаки Итами.

Подобный самолет с 2010 года эксплуатируется Hokkaido Air Medical Network в самой северной префектуре Хоккайдо, но больше нигде в стране нет таких самолётов.

Организация JCCN была создана в прошлом году для эксплуатации таких самолётов по всей стране.

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