Полиция Японии чаще использует набор для тестирования «наркотика для изнасилования на свидании»

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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Полиция Японии всё чаще начинает использовать наборы для тестирования, которые могут быстро определить, давали ли жертве сексуального насилия так называемый препарат для изнасилования на свидании.

Предполагается, что использование набора для быстрого тестирования будет расширяться, поскольку оно помогает ускорить расследование случаев предполагаемого сексуального насилия и облегчает бремя для жертв.

Препараты для изнасилования на свидании, в том числе снотворные, используются лицами, совершающими сексуальное насилие, чтобы привести своих жертв в бессознательное состояние или сделать их неспособными сопротивляться. Такие препараты часто добавляют в напитки, например алкогольные.

Люди, сообщившие в полицию о таких обстоятельствах, как внезапная потеря сознания после употребления алкоголя, могут быстро сдать анализ мочи с помощью этого набора в различных учреждениях, включая полицейские участки. Набор может за считанные минуты определить, использовался ли препарат для изнасилования на свидании.

Столичное управление полиции Токио начало всерьез использовать этот комплект в полицейских участках японской столицы в апреле. Он был разработан первым следственным отделом Бюро уголовных расследований столичного управления, который в основном занимается серьёзными преступлениями, как убийства и сексуальное насилие, в сотрудничестве с частными компаниями. По состоянию на прошлый месяц комплект был использован примерно в 100 случаях.

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