Китайские правительственные корабли покинули японские воды вокруг островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 5 ноября (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны, вошедшие в японские воды вокруг островов Сэнкаку в префектуре Окинава рано утром 4 ноября, покинули этот район днём 5 ноября.

Ещё одно китайское судно береговой охраны вторглось в японские воды вокруг островов около 3:15 утра 5 ноября, но оно и два других ушли около 17:10-17:30, по данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы.

Вторжение третьего судна стало 30-м подобным инцидентом с участием одного и более китайских правительственных кораблей в этом году. В общем вторжения продолжались пять дней.

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