Японский музей природы и науки собрал более 900 миллионов йен посредством краудфандинга
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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Японский национальный музей природы и науки, страдающий от нехватки средств, сообщил, что собрал около 915 миллионов йен в ходе своей краудфандинговой кампании, завершившейся 5 ноября.
Общее количество донаторов кампании, проводимой на краудфандинговой платформе Readyfor Inc., достигло около 56 500.
По данным Readyfor, как сумма пожертвований, так и количество донаторов достигли рекордного уровня для краудфандинговой кампании в Японии.
«Мы видим, что наша работа поддерживается», – заявил на пресс-конференции 6 ноября Синода Кэнъити, президент музея.
Окончательная сумма пожертвований будет известна к 13 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]