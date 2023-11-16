Япония и США создадут рабочую группу по укреплению цепочек поставок
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Сан-Франциско, 14 ноября (Jiji Press). Представители внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США договорились создать рабочую группу для углубления сотрудничества своих стран в укреплении цепочек поставок критически важных минералов и полупроводников.
Соглашение было достигнуто на встрече двух стран по экономической политике в формате «два плюс два», на которой собрались министр экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси и министр иностранных дел Камикава Ёко из Японии, а также государственный секретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо из Соединённых Штатов.
На встрече Нисимура подчеркнул стремление Японии вместе с Соединёнными Штатами возглавить тесное сотрудничество между странами-единомышленниками в построении цепочек поставок.
Имея в виду Китай и Россию, четыре чиновника заявили в совместном заявлении, что они будут расширять «нашу постоянную двустороннюю стратегическую координацию по вопросам экономической устойчивости и экономической безопасности».
Обе страны также будут работать вместе над преодолением экономического принуждения и созданием «прозрачных, гибких и устойчивых стратегий цепочки поставок», говорится в заявлении.
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