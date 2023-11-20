Японский фигурист Ханю Юдзуру объявляет о разводе

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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Японский профессиональный фигурист и двукратный олимпийский чемпион Ханю Юдзуру 17 ноября в социальных сетях объявил о своем разводе.

28-летний Ханю объявил о своей женитьбе в августе.

В сообщении на платформе X, ранее известной как Twitter, Ханю сказал, что его беспокоит клевета, преследование и агрессивные попытки сотрудников СМИ получить комментарии, направленные против его партнёра и родственников пары.

«Из-за моей незрелости мне было крайне сложно продолжать защищать себя и своего партнёра», – сказал он, добавив, что ситуация «невыносима».

«Когда я думал о будущем, я хотел, чтобы мой партнёр был счастлив, был счастлив без ограничений, поэтому я принял решение развестись», – также сказал он.

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