Японский фигурист Ханю Юдзуру объявляет о разводе
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 ноября (Jiji Press). Японский профессиональный фигурист и двукратный олимпийский чемпион Ханю Юдзуру 17 ноября в социальных сетях объявил о своем разводе.
28-летний Ханю объявил о своей женитьбе в августе.
В сообщении на платформе X, ранее известной как Twitter, Ханю сказал, что его беспокоит клевета, преследование и агрессивные попытки сотрудников СМИ получить комментарии, направленные против его партнёра и родственников пары.
«Из-за моей незрелости мне было крайне сложно продолжать защищать себя и своего партнёра», – сказал он, добавив, что ситуация «невыносима».
«Когда я думал о будущем, я хотел, чтобы мой партнёр был счастлив, был счастлив без ограничений, поэтому я принял решение развестись», – также сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Новость о женитьбе фигуриста Ханю Юдзуру вызвала ажиотаж среди поклонников
- Ханю Юдзуру: выход на новые рубежи в качестве профессионального фигуриста
- Ханю Юдзуру: основные вехи карьеры и фотографии памятных моментов
- Фигурист Ханю Юдзуру прекратит участвовать в соревнованиях
- Ханю Юдзуру точит коньки для гонки за третьим олимпийским золотом
- Олимпиада в Пхёнчхане: мужское фигурное катание в эпоху квадов
- Фигурист Ханю Юдзуру: серия рекордных результатов