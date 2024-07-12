Два китайских корабля вошли в японские воды у островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 11 июля (Jiji Press). Два китайских корабля береговой охраны вошли в японские воды у островов Сэнкаку в Исигаки, префектура Окинава.

Когда корабли «Хайцзин» попытались приблизиться к японским рыболовецким судам, береговая охрана Японии защитила их и приказала китайским судам покинуть воды.

Китайские официальные корабли заходили в японские воды вокруг островной цепи два дня подряд.

По данным 11-го регионального штаба Объединённой командной группы в Нахе, столице самой южной префектуры, два судна «Хайцзин» вторглись в японские воды, в том числе вблизи острова Уоцури, около 22:20 10 июля.

Оба судна были оснащены чем-то, похожим на оружие.

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