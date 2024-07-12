Полиция Токио арестовала двух вьетнамцев за кражу дорогих велосипедов

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала двух граждан Вьетнама по подозрению в краже элитных спортивных велосипедов, принадлежащих жителю района Тосима в японской столице.

Столичное полицейское управление задержало 33-летнего Ву Куанг Куена и 31-летнего Буй Зуй Конга.

Их подозревают в краже двух спортивных велосипедов известных марок Merida и Bianchi из дома 34-летнего мужчины в Тосиме около 4 часов утра 2 июля. Общая рыночная стоимость украденных велосипедов составляет около 80 000 йен.

На допросе в полиции оба признали выдвинутые против них обвинения, сообщили следственные источники. Велосипеды были подарены мужчине его женой на день рождения.

Помимо предъявленных обвинений, двое вьетнамцев, которые, как выяснилось, несколько раз приезжали в Японию по краткосрочным визам, предположительно были причастны примерно к 70 случаям кражи элитных велосипедов, произошедшим в Тосиме и близлежащих токийских районах Кита и Бункё в октябре прошлого года и позже.

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