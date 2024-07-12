Япония и НАТО договорились о создании линии связи безопасности
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Вашингтон, 11 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о создании специальной линии связи для обмена секретной информацией в рамках усилий по углублению сотрудничества в области безопасности между двумя сторонами.
Кисида и Столтенберг, встретившиеся в Вашингтоне на полях саммита НАТО, также договорились о сотрудничестве в мерах по борьбе с дезинформацией – очевидно, для противодействия попыткам Китая и России манипулировать общественным мнением и вести информационную войну через социальные сети.
В начале встречи Кисида заявил, что Япония хочет усилить обмен информацией с НАТО и развивать сотрудничество с альянсом в различных областях, включая космос, киберпространство и совместную подготовку.
Столтенберг заявил, что для Японии и НАТО важно тесно сотрудничать для противодействия угрозам, включая вторжение России в Украину.
Кисида и Столтенберг подтвердили, что в этом финансовом году Япония примет у себя представителей государств-членов НАТО и других стран для проведения встречи по стратегическим коммуникациям, включая борьбу с дезинформацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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