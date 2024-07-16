В Японии становится всё меньше улиток, которые подвергаются риску вымирания
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Оцу, префектура Сига, 13 июля (Jiji Press). В сезон дождей в Японии всё реже можно увидеть улиток в связи с увеличением засушливых и городских территорий, при этом половина видов в западном регионе Кинки находится под угрозой исчезновения, предупреждают эксперты.
Попытки создать новые зелёные зоны для обитания улиток вряд ли будут эффективными, поскольку им трудно передвигаться по таким территориям из-за малой подвижности улиток.
Улитки – тип панцирных брюхоногих моллюсков. В Японии их около 800 видов.
По словам Накаи Кацуки, старшего научного сотрудника Музея озера Бива в префектуре Сига в Кинки, из-за урбанизации численность улиток в местах, близких к людям, сокращается.
«Даже если поблизости посажены деревья, (улитки) не могут добраться до них самостоятельно, чтобы там поселиться», поскольку они передвигаются медленно, используя слизь, сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]