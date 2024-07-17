TEPCO завершает третий этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в 2024 финансовом году

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении третьего этапа сброса в море очищенной воды, содержащей тритий, с выведенной из эксплуатации атомной электростанции «Фукусима-1» в 2024 финансовом году.

TEPCO планирует ещё четыре этапа на этот финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года, намереваясь выпустить в общей сложности 54 600 тонн очищенной воды за год. Ожидается, что следующий этап начнется уже в этом месяце.

В ходе третьего этапа 28 июня около 7800 тонн было сброшено из точки, расположенной примерно в 1 км от завода в море через подводный туннель после разбавления морской водой.

С тех пор как TEPCO начала сбросы воды в августе прошлого года, уровни трития, радиоактивного вещества, в морской воде и рыбной продукции, отслеживаемые TEPCO и правительством Японии, были намного ниже установленных правительством стандартов.

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