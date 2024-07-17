Четырнадцать школьников в Токио попали в больницу из-за супер-острых картофельных чипсов

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Пятнадцать учеников токийской средней школы пожаловались на боль в губах и желудке, а также на другие симптомы после употребления очень острых картофельных чипсов.

Из них тринадцать девушек и один парень были доставлены в больницу. По данным местной полиции, их симптомы считаются лёгкими.

Пятнадцать учеников первого года обучения старшей школы Рокуго Кока сообщили о плохом самочувствии около 12:40.

Один из учеников принёс чипсы в школу и поделился ими с 33 другими учениками. Он сказал полиции, что уже пробовал чипсы раньше и не имел никаких проблем со здоровьем.

Средняя школа расположена примерно в 130 метрах к юго-востоку от станции Дзосики линии Кэйкю в районе Ота японской столицы.

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